Пермь, 2 августа, 2020, 12:36 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 2 августа, в COVID-центрах зафиксировано 11 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает краевой минздрав.

Permkrai.ru Коронавирус. Пермский край

По данным ведомства, девять человек умерли от COVID-19. Причиной смерти еще двух пациентов медики называют сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе скончались 256 пациентов с COVID-19: 159 — от коронавирусной инфекции, 97 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, на сегодняшний день в Прикамье выявлено 6018 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 4342 пациента.