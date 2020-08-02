Ереван, 2 августа, 2020, 12:55 — ИА Регнум. 209 новых случаев инфицирования коронавирусом было выявлено за сутки в Армении, сообщили 2 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Сообщается, что 193 человека за сутки вылечились, пять человек скончались.

Всего в Армении было зарегистрировано 39 050 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 29 750 человек, умерли 754 человека.

В настоящий момент на лечении находятся 8 318 человек. Всего в стране было проведено 166 701 тестирований для выявления SARS-CoV-2.