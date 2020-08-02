Смоленск, 2 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Смоленской области, данные опубликованы 2 августа федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса 63 человека, новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Смоленской области с 28 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5705 человек, из них 4235 пациентов выздоровели. Скончался 101 человек.