Астана, 2 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудники Службы экономических расследований задержали заместителя министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, сообщает 2 августа пресс-служба комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

Gov.kz Олжас Абишев

Чиновника задержали по подозрению в хищении бюджетных средств. В данный момент проводятся следственные действия.

С 2015 по 2018 год Абишев занимал руководящие должности в «Республиканском центре электронного здравоохранения» при министерстве здравоохранения Казахстана. Задержанный был назначен на занимаемую им должность в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Казахстана выявила 650 аптек, которые реализовывали лекарства по завышенным ценам.