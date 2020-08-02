Обнинск, Калужская область, 2 августа, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Обнинске возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, 25 июля полицейский патрульно-постовой службы Обнинска прибыл к дому на улице Гагарина по сообщению о конфликте между сожителями. Для недопущения развития бытовой ссоры полицейский ограничил возможность проникновения мужчины в квартиру сожительницы. В ответ на это мужчина направил на полицейского травматическое оружие и дослал патрон в патронник. Сотрудник полиции незамедлительно отреагировал и, применив физическую силу, пресек действия подозреваемого.

Освидетельствование показало, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. На период следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.