Тула, 2 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, данные 2 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки также подтверждена смерть четырёх пациентов с диагнозом COVID-19, за тот же период выписаны с выздоровлением 39 человек.

Всего в Тульской области с 19 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 8379 человек, выздоровели из них 6980 пациентов. За весь период скончались 243 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.