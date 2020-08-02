Калуга, 2 августа, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 28 человек за последние сутки, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 286 положительных результата тестов. 1 тыс. 213 человек находятся на лечении, 6 тыс. 17 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (308), в Обнинске (164), в Боровском районе (128), Малоярославецком районе (84), в Жуковском районе (82) и в Людиновском районе (70).