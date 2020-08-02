Бишкек, 2 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. В Киргизии за сутки выявили 420 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается 2 августа в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период эпидемии в республике зарегистрировано 36 719 случаев инфицирования.

В суточную статистику включены 106 случаев инфицирования (за весь период таковых 16 691 случай), которые были подтверждены лабораторными исследованиями (код заболевания U07.1 согласно международной классификации болезней). Также в статистику включены случаи, присвоенные клиническому или эпидемиологическому диагнозу COVID-19 без окончательного лабораторного подтверждения или при его отсутствии (код заболевания U07.2). Таковых за сутки выявили 314 случаев (всего 20 028 случаев).

За сутки от COVID-19 в Киргизии выздоровели 848 человек (всего 27 274 человек или 72,4% от числа зараженных), умерли — 12 человек (всего 1409 человек или 3,8% из числа инфицированных).

Также уточняется, что девятнадцать случаев инфицирования коронавирусом было зарегистрировано среди медицинских работников (всего 2809 случаев). Пять медицинских работников за сутки выздоровели от COVID-19 и были выписаны из медицинских учреждений (за весь период эпидемии выписались из стационаров 1812 медработников). Еще 41 медработник по факту выздоровления был выписан из домашней самоизоляции.