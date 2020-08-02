Москва, 2 августа, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Некоторое снижение позиций российского рубля по отношению к другим валютам связано с тем, что в период летних отпусков граждане РФ приобретают валютные средства для того, чтобы ездить за рубеж. Об этом 2 августа заявил экономист Вячеслав Зайченко телеканалу «360».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

"Рост стоимости евро и доллара связан с двумя простыми факторами. Первый — это сезонность. У нас сейчас август — отпуска, это, естественно, всегда сказывается на ослаблении рубля», — сказал экономист.

Также он отметил, что такое снижение курса рубля выгодно всем российским туроператорам и уточнил, что считает, что данная тенденция прекратится.

Кроме того, эксперт указал, что вторым влияющим на курс рубля фактором являются цены на нефтяном мировом рынке.

«После роста начала снижаться «нефтянка» — марки Brent, WTI. Brent дошла до максимальных коридоров в 45 долларов за баррель. Сейчас в этом коридоре идет снижение, но оно коррекционное, чисто техническое. Оно, опять же, связано с сезонностью», — сказал Зайченко, добавив, что август является «мертвым» месяцем по контрактам, когда ничего не фрахтуется.

Помимо того, экономист указал сроки восстановления курса российской валюты.

«После 20 августа все начнет восстанавливаться. Пойдут контракты, впереди будет отопительный сезон. И, естественно, рубль начнет укрепляться», — заявил Зайченко.

При этом он обратил внимание на то, что «технически и фундаментально» у российского рубля в настоящее время нет предпосылок к какому-то сумасшедшему росту курса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на биржевых торгах цена одного евро впервые с апреля превысила 87 рублей, а одного доллара — 74 рубля впервые с мая.