В Узбекистане за сутки выявили 257 случаев заражения коронавирусом
Ташкент, 2 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки зарегистрировали 257 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.
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Общая численность выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике составила 25 040. 15 299 человек из числа инфицированных выздоровели. Это 61% от общего числа инфицированных.
Еще 9 592 человек получают лечение. 592 из них находятся в тяжелом состоянии, состояние 185 инфицированных оценивается как критическое.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане коронавирусом заразился главный санитарный врач страны Нурмат Отабеков.
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