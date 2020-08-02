Ташкент, 2 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки зарегистрировали 257 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общая численность выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в республике составила 25 040. 15 299 человек из числа инфицированных выздоровели. Это 61% от общего числа инфицированных.

Еще 9 592 человек получают лечение. 592 из них находятся в тяжелом состоянии, состояние 185 инфицированных оценивается как критическое.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане коронавирусом заразился главный санитарный врач страны Нурмат Отабеков.

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