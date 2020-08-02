Киев, 2 августа, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет тот документ, который «навредит» Украине. Об этом 1 августа он заявил в эфире канала «Украина 24».

President.gov.ua Леонид Кравчук

«Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине», — цитирует первого президента Украины Интерфакс-Украина.

Глава украинской делегации в ТКГ также отметил, что те ультра-патриоты, которые его критикуют, что он дескать с кем-то говорит, уже подписали Минские соглашения, согласно которым, по словам Кравчука, «мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и ясную позицию».

Он пояснил, что «они» подписали соглашения, согласно которым сначала будут проведены выборы, а потом будет передан контроль над границей и что все законы, принимаемые украинским парламентом, нужно согласовывать с республиками Донбасса.

Читайте также: Кравчук хочет участия США в переговорах по Донбассу: без них «будет сложно»

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук также выступил за участие США в переговорном процессе по мирному урегулированию в Донбассе.

Читайте также: Глава МИД Украины: Донбасс не получит прав вето на общенациональные решения

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не будет иметь права вето на общенациональные решения в случае установления Киевом контроля над республиками Донбасса.