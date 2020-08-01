Пекин, 2 августа, 2020, 01:51 — ИА Регнум. Заявление о своей непричастности к возможной отправке с территории КНР посылок с семенами неизвестного происхождения в США, Японию и ряд других стран сделали власти Китая. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба министерства иностранных дел КНР.

U.S. Air Force Посылки из Китая

В МИД Китая назвали штампы на посылках подделкой. Представители ведомства обратились к правительствам стран, чьи граждане получили подозрительные посылки, с просьбой вернуть их в КНР для дальнейшего расследования.

Посылки с семенами начали приходить к гражданам США с июня, их получили сотни жителей 20 штатов на территории страны. Эксперты из министерства сельского хозяйства США определили среди содержимого посылок семена горчицы, вьюнка, розмарина, лаванды, мяты, роз и капусты.

Аналогичные посылки с семенами граждане Японии, Канады, Великобритании и Австралии начали получать с конца июля. На всех посылках отсутствует специальный штамп карантинной службы, обязательный при переправке семян через границу. Карантинные службы стран, чьи граждане получили таинственные посылки, настоятельно рекомендовали не высаживать семена из-за существующей опасности разрушения природного баланса чужеродными растениями.

Представители министерстве сельского хозяйства США попросили граждан, получивших посылки, сохранить их, а также упаковку от семян и связаться со служащими отдела по надзору за растениями для получения дальнейших инструкций. Специалисты не исключают, что семена могут быть заражены насекомыми, либо обработаны веществом, способным уничтожать посевы других сельскохозяйственных культур.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подозрительных посылках с семенами, которые получили граждане США, Японии и ряда других стран.