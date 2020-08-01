Москва, 1 августа, 2020, 22:12 — ИА Регнум. Соревнование стран Восточной Европы за право принимать американские войска не укрепит безопасность этих государств, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Easy Rider

«Эти тенденции крайне опасны и носят дестабилизирующий характер и точно не укрепят ничью безопасность», — цитирует ТАСС Грушко.

Дипломат добавил, что попытки добиться военного превосходства в Европе могут привести к такой же ситуации, как во времена холодной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о выводе с территории Германии 11,9 тыс. военнослужащих США. При этом он уточнил, что из них 6,4 тыс. отправятся на родину, а 5,5 тыс. военных будут перебазированы в Бельгию и Италию. В результате на территории Германии должны остаться порядка 25 тыс. военнослужащих США.

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