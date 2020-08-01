Торонто, Канада, 1 августа, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист вышел в стартовом составе на матч квалификационного раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз».

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Согласно сообщениям официального портала НХЛ, голкипер принимает участие в своем 128-м матче плей-офф подряд. Это третий результат в истории лиги.

Лидирующую строчку по этому показателю занимает Мартин Бродо, проведя 194 встречи кряду. Вторым является Патрику Руа с 137 матчами.