Женева, Швейцария, 1 августа, 2020, 21:35 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки выявили 289 321 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 августа свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Как уточняется, всего за период с начала пандемии зафиксировано уже 17 396 943 инфицированных.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались 6142 пациента с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 675 060.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 292 527 новых случаях заражения коронавирусом и 6812 скончавшихся от COVID-19 за сутки.

Читайте также: ВОЗ: число инфицированных коронавирусом в мире превысило 17 миллионов