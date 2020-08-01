Москва, 1 августа, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком прошедшего сезона Российской премьер-лиги, выиграв эту номинацию второй год подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Артем Дзюба

Отметим, что ранее в номинации лучший тренер года победителем стал также представитель «Зенита» Сергей Семак.

В рамках голосования за звания лучшего футболиста сезона РПЛ Дзюба получил первое место от 18 участников.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок «Зенита» Артем Дзюба

Также на награду были номинированы игроки «Зенита» Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос («Зенит»).

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Зенита» Сердар Азмун и Вильмар Барриос

А также Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Крылья Советов"/"Спартак»), Эрик Бикфалви («Урал»).