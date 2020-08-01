Москва, 1 августа, 2020, 20:39 — ИА Регнум. Жители России в начале августа смогут наблюдать сближение Луны с тремя планетами, об этом сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Владислав Краев ИА REGNUM Луна

По его словам, в ночь на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер, в ночь на 3 августа — с Сатурном, а в ночь на 9 августа — с Марсом.

«Наблюдать (космические объекты) можно в южной части неба низко над горизонтом», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, космонавт Роскосмоса Иван Вагнерсфотографировал с борта Международной космической станции комету C/2020 F3, которая была обнаружена в марте 2020 года космическим телескопом NEOWISE. Третьего июля она приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние и стала самой яркой кометой за последние семь лет.

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