Вашингтон, 1 августа, 2020, 19:46 — ИА Регнум. Сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили подозрительные посылки из Китая. Об этом 1 августа сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Дракон

По данным журналистов, посылки содержат семена, природа которых не установлена. В министерстве сельского хозяйства США призвали граждан уничтожать содержимое посылок.

Чиновники предположили, что рассылка может являться частью маркетинговой кампании, целью которой является повышение спроса на товары. В дипломатическом ведомстве Китая заявили о том, что марки на изделиях являются поддельными.