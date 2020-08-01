Минск, 1 августа, 2020, 19:42 — ИА Регнум. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил управляющему делами президента страны Виктору Шейману и председателю Совета Республики Наталье Кочановой позаботиться о безопасности на избирательных участках и оказать поддержку избиркомам. Об этом 1 августа передает БЕЛТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Особое внимание попрошу обратить вас… (на) обеспечение безопасности на избирательных участках, — сказал Лукашенко. — Потому что мне всё чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы».

Белорусский лидер также добавил, что «святая обязанность» властей Белоруссии обеспечить безопасность на каждом участке.

«Виктор Владимирович — материальная часть, Наталья Ивановна — организационная часть», — сказал Лукашенко.

Как передавало ИА REGNUM, 30 июля в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии прошла срочная встреча с кандидатами на пост президента страны.

Читайте также: В ЦИК Белоруссии проходит срочная встреча с кандидатами на пост президента