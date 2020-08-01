Челябинск, 1 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинске после прошедшего 31 июля ураганного ветра 11 многоквартирных домов остались без электричества. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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Также без электроснабжения временно остались 330 частных домов. На преодоление последствий стихии были брошены бригады электриков. Тем временем соответствующие службы расчищали улицы города от упавших деревьев и веток.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган прошёл 31 июля. Пострадали два человека. Также было нарушено энергоснабжение.