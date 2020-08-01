Гвиана, Франция, 1 августа, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5, который был должен состояться на космодроме Куру во французской Гвиане, был отложен. Об этом 1 августа сообщается в заявлении компании Arianespace.

Tieum512 РН Ariane 5

Причиной указанного решения стали неполадки, обнаруженные во время предстартового отчета. Новый запуск ориентировочно назначен на 3 августа.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту три аппарата — два спутника для японского и международного операторов, а также американский аппарат, необходимый для продления сроков эксплуатации спутников на орбите.