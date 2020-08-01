Юхнов, Калужская область, 1 августа, 2020, 21:37 — ИА Регнум. Тело 53-летнего жителя Нарофоминского района Московской области 31 июля было обнаружено рыбаком в реке Угре в Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

По предварительным данным, мужчина находился со своей супругой на отдыхе в кемпинге в Юхновском районе. 27 июля употребив спиртные напитки, мужчина нырнул в воду, проплыл мимо места, предназначенного для выхода из воды, и пропал. Поиски пловца продолжались пять дней, пока тело мужчины не было найдено в реке Угре. В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельств гибели жителя Подмосковья.

В июле этого года в водоёмах Калужской области утонули девять человек.