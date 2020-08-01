Санкт-Петербург, 1 августа, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге автомобиль скорой помощи, перевозивший пациента в больницу, сбил на пешеходном переходе человека. Об этом 1 августа сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM)

1 августа около 13:18 в Приморском районе Санкт-Петербурга, у дома 62 по Приморскому шоссе, автомашина «Скорая медицинская помощь 03» с пациентом ехала с включенными спецсигналами. В зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на женщину 54 лет.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадавшая получила травмы средней тяжести.

«На место ДТП были вызваны дополнительные наряды «скорой помощи», на которых были отправлены в лечебные учреждения пострадавшая в ДТП женщина и больной, перевозимый по «03», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.