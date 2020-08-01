Барнаул, 1 августа, 2020, 17:11 — ИА Регнум. В Алтайском крае столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Tysto Авария

ДТП произошло 1 августа на 339 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе. По последним данным, в результате аварии погибли три человека.

«По предварительным данным, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Карина», … допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Митцубиси Фусо», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют все обстоятельства аварии.

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