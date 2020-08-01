Курган, 1 августа, 2020, 17:02 — ИА Регнум. В Курганской области жители села Нижнетобольного протестуют против строительства мусороперевалочной станции на въезде в населённый пункт. Об этом сообщает портал 45.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалки

На встрече с временно исполняющим обязанности главы Белозерского района Александром Завьяловым сельчане выразили свои опасения. По их наблюдениям, участок находится в затопляемой зоне, кроме того, мусоровозы разобьют дорогу в деревню, также тревожат грядущие запахи гниющих отходов, которые обычно сопровождают подобные объекты. Жители села собрали около 90 подписей против строительства мусороперегрузочной станции, которые собираются отправить в Следственный комитет России и губернатору Зауралья.

«Обустроена эта перевалочная площадка будет по всем нормативам. Есть прокуратура, есть Роспотребнадзор, чтобы всё это контролировать. На мой взгляд — никакой там страшной серьёзной ситуации нет», — прокомментировал ситуацию врио главы района Александр Завьялов.

При этом он отметил, что сроки строительства мусороперевалочной станции неизвестны, объект на стадии проверки документов по земельному участку.