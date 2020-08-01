Саранск, 1 августа, 2020, 16:27 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на утро 1 августа от последствий заражения коронавирусом скончались ещё четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Это максимальное число смертельных случаев за сутки, которое было зарегистрировано в республике с момента начала пандемии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом подтвердили четыре новых летальных случая и отметили, что информация по ним уточняется.

Таким образом, число жертв коронавируса в Мордовии достигло 38 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 августа в республике выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 4522 случаев. До настоящего момента полностью выздоровели 3474 человека или более 76,82% от общего числа носителей коронавируса в республике.