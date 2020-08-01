Хабаровск, 1 августа, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Хабаровском края завершилась несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Об этом 1 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Администрация города Хабаровска Акция протест в Хабаровске

По данным, предоставленным городскими чиновниками, на марш протеста вышли порядка 3 тыс. 500 человек, что почти вдвое меньше, чем в минувшие выходные.

Напомним, акции протеста в Хабаровске начались 11 июля, через два дня после ареста Фургала. Манифестанты требуют от властей справедливого судебного протеста, а также чтобы разбирательство проходило не в Москве, а в регионе.