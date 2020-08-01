Пекин, 1 августа, 2020, 15:30 — ИА Регнум. Правительство Китая предлагает другим странам активизировать сотрудничество в космосе на основе равенства, уважения и взаимной выгоды, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Александр Дейнека. Покорители космоса (фрагмент). 1961

Представитель внешнеполитического ведомства Китая выступил с этим заявлением после официального запуска навигационной системы BeiDou. Вэньбинь отметил, что услугами этой системы смогут пользоваться не только жители Китая, но и организации и частные лица из 200 других стран, входящих в зону покрытия BeiDou.

Он добавил, что Китай предлагает другим странам совместно использовать плоды достижений в космической сфере на основе принципов открытости, взаимного уважения и равенства.

«Усилия Китая в космической области являются важной частью мирного освоения и использования человечеством космического пространства. Они ведутся полностью в мирных целях», — подчеркнул представитель МИД КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске навигационной системы BeiDou, являющейся аналогом американской GPS и российской ГЛОНАСС.