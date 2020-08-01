Курган, 1 августа, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Основной очаг заражения инфекцией расположен в Кургане — 21 положительный тест.

Всего с начала пандемии на 1 августа в Курганской области выявлено 2303 случая заражения SARS-CoV-2. О числе выздоровевших и скончавшихся среди носителей инфекции штаб не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» в Курганской области на 1 августа выздоровели 1685 заражённых коронавирусом, 10 пациентов с COVID-19 скончались.