Салехард, 1 августа, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО скончался ещё один пациент с коронавирусом. Такие данные приводит окружной оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Общее количество скончавшихся достигло 78. В больницах 15 человек находятся в тяжёлом состоянии и ещё двое в крайне тяжёлом. 12 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало РЕ, за сутки на Ямале нашли ещё 111 носителей коронавируса. За весь период их стало уже 11 127.