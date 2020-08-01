Нью-Дели, 1 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли в результате падения крана на судостроительном заводе на юге Индии, сообщает 1 августа американское агентство Associated Press.

primorye24.ru Портовый кран

По данным местных СМИ, инцидент произошел на верфи Hindustan, расположенной в городе Вишакхапатнам. Новый портовый кран, на котором шли испытания его производительности, рухнул по неустановленным пока причинам.

Помимо 11 погибших, еще пять человек доставлены в больницы. Местные власти подчеркнули, что большая часть погибших — подрядчики. Причины произошедшего устанавливаются.