Вашингтон, 1 августа, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Американская компания Amazon инвестирует в проект спутникового интернета Kuiper более $10 млрд. Об этом сообщается в блоге компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Компания Amazon представила проект спутникового интернета Kuiper весной 2019 года. Этот проект предусматривает создание околоземной группировки из 3236 спутников, что позволит обеспечить широкополосным доступом к сети Интернет труднодоступные районы во всём мире.

«Проект такого масштаба требует значительных ресурсов… Amazon инвестирует в проект Kuiper более $10 млрд», — отметили в компании.

Отмечается, что эти инвестиции позволят создать в городе Редмонд центр, в котором будут разрабатываться и производиться спутники для группировки Kuiper. При этом в Amazon не указывают средств выведения, которые будут использоваться для формирования спутниковой группировки.

Параллельно реализацией аналогичного проекта занимается американская компания SpaceX. Для выведения на орбиту спутников Starlink компания использует собственные ракеты-носители Falcon 9.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля Федеральная комиссия по связи США одобрила заявку Amazon на размещение на околоземной орбите 3236 спутников. Планируется, что создание группировки будет завершено в 2029 году.