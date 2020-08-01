Симферополь, 1 августа, 2020, 14:33 — ИА Регнум. Организатор перевозки микроавтобуса, попавшего в ДТП с девятью погибшими, отправится в СИЗО по решению Симферопольского районного суда Симферополя, решение принято 1 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда.

82.mchs.gov.ru Авария в Крыму

Об аресте обвиняемого по статье. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц») ходатайствовал следователь. Суд принял решение отправить Д, под стражу на срок до 31 августа.

«Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня вынесения», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, произошедшем 31 июля в Белогорском районе Крыма, погибли девять человек, ещё девять получили ранения. Следствие полагает, что организатор перевозки оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.