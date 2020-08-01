Новосибирск, 1 августа, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на площадке строительства новой поликлиники №22 в Кировском районе. Медучреждение будет возведено в рамках крупнейшего в России ГЧП-проекта в сфере здравоохранения по единовременному строительству семи поликлиник. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области Выездное совещание на площадке строительства новой поликлиники №22 в Кировском районе

«Поликлиника здесь нужна уже давно. Здорово, что мы в этом году выходим на стадию строительной реализации этого давнего проекта, с частным партнёром, с концессионной компанией. Мы только что провели совещание «на ногах», и понимаем, что в августе уже появятся строители, которые начнут заниматься подготовкой территории, в сентябре будет закончена разработка проектной документации, в октябре мы планируем выйти на положительное заключение экспертизы и выдачу разрешения на строительство, соответственно, дальше уже продолжится полномасштабное строительство одной из семи поликлиник этого большого проекта, — прокомментировал Андрей Травников. — Хочу заверить жителей и этого, и других районов Новосибирска, что это уже не просто обсуждения, поиск решений, это уже стадия реализации, причём с финансированием. У нас, в том числе, из областного бюджета уже в этом году были осуществлены платежи, обратной дороги нет, теперь только реализовать всё, что задумано в срок».

По словам главы региона, вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей. В 2020 году выдан капитальный грант в объеме 600 млн рублей.

Как отметил депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Колпаков, строительство поликлиники — один из наказов жителей Кировского района.

«На Затулинском жилмассиве проживает около ста тысяч человек. 22 поликлиника не справляется с объёмом посетителей. Особенно если учитывать, что микрорайоны постоянно растут, — сказал Колпаков. — Спасибо и правительству, и губернатору, что они нашли возможность реализовать этот наказ: и в Затулинском жилмассиве, и в Южно-Чемском».

Как рассказал первый заместитель генерального директора производственной фирмы «ВИС» Евгений Баскаков, новая больница будет четырёхэтажной: три отделения — детское, взрослое и женская консультация.

«Интерьеры будут оформлены по функциональному назначению. Будут созданы комфортные условия необходимые для маломобильных групп населения, будут специальные пандусы, лифты, специальные санитарные комнаты, специальная навигация для людей с ограниченными физическими возможностями. Также в рамках проекта будет полностью благоустроена прилегающая территория, обустроены парковки, порядка девяноста машиномест. Будет сквер, скамейки, цветники», — уточнил Баскаков.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве было подписано в рамках Российского инвестиционного форума — 2019. Частным партнёром проекта определена ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС».

До конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медицинских учреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену.

Возведение всех объектов планируется вести одновременно. Предварительно затраты оцениваются в 7,8 млрд рублей, из которых 80% — частные инвестиции.