Тирасполь, 1 августа, 2020, 13:38 — ИА Регнум. Тринадцать новых случаев заражения коронавирусом были зарегистрированы в Приднестровье, сообщили 1 августа в пресс-службе министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Кроме того, 1 августа выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений еще восемь человек.

Таким образом, общее число выздоровевших достигло в республике 1294, общее число выявленных случаев инфицирования составило 1537. Всего в республике от осложнений заболевания умерли 54 человека.