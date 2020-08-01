Минск, 1 августа, 2020, 13:37 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 16 августа возобновляет рейсы следованием «Минск — Вена — Минск». Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе компании.

Nikolaiko27 Самолёт авикомпании Белавиа

Полеты будут выполняться в 1, 3, 4 и 7-й дни недели. Пресс-служба авиакомпании также призвала потенциальных пассажиров перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд и выезд в страну назначения.

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Напомним, до 14 августа 2020 года авиакомпания «Белавиа» не будет совершать рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. До 24 октября 2020 года не будут совершаться рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород, до 15 августа — в Краснодар и Сочи.