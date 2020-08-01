Киев, 1 августа, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в вооруженных силах Украины, сообщает 1 августа пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Восемь инфицированных (шесть военнослужащих и двое работников ВСУ) находятся на лечении в медицинских учреждениях.

Еще восемь человек (семь военнослужащих и один работник ВСУ) лечатся дома под контролем медицинской службы.

На данный момент в ВСУ коронавирусом инфицированы 196 человек. За весь период эпидемии выздоровели 625 человек, умерли пять человек.

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