Эксперт: протест в Хабаровске лишился организационного ядра
Москва, 1 августа, 2020, 12:47 — ИА Регнум. В Хабаровске сегодня, 1 августа, состоялся очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Директор Центр политического анализа (ЦПА) Павел Данилин в интервью ИА REGNUM прокомментировал динамику протестных настроений в Хабаровском крае.
Эксперт отметил, что на очередной несанкционированный митинг в Хабаровске 1 августа собралось в два раза меньше людей, чем на митинг, состоявшийся в прошлые выходные. Если неделю назад на улицы города в поддержку Фургала вышли порядка 6,5 тысячи человек, то сегодня — только 3,5 тысячи.
При этом Данилин отметил, что некоторый уровень протеста сохраняется, но он уже не настолько острый, как это было сразу после задержания Фургала. В дальнейшем уровень протеста так или иначе будет снижаться, вплоть до местной тусовки «профессиональных митингующих» в 500−600 человек, а также приехавших к ним «коллег» из Москвы.
Данилин констатировал, что тенденции распространения протеста на другие регионы Дальнего Востока не наблюдается — были малочисленные спорадические акции во Владивостоке и ряде других крупных городов региона, но они явно сходят на нет.
Столь затяжной, нехарактерный для Хабаровска и Дальнего Востока в целом протестный период Данилин связывает с тем, что настроения граждан умело подогревали «профессиональные митингующие», а также местные элиты и местный актив ЛДПР.
Так как из протеста фактически ушла настоящая организующая составляющая — местные элиты и местный актив ЛДПР — то и протест начал сходить на нет, подчеркнул Данилин. Что касается «профессиональных митингующих», то они не могут никого вывести на улицы кроме самих себя и незначительной группы своих сторонников.
Что касается Дегтярева, то Данилин считает преждевременным давать окончательную оценку его деятельности на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Тем не менее эксперт отметил, что у Дегтярева явно хорошие лоббистские возможности в Москве — к нему в регион прилетали два федеральных министра — министр энергетики Александр Новак и министр строительства Владимир Якушев. Обсуждались актуальные региональные проблемы по профилю этих министерств. В частности, планируется выделение значительных средств на благоустройство и завершение недостроенных объектов. Также обсуждались варианты решения проблем обманутых дольщиков.
Кроме того, Данилин отметил высокую стрессоустойчивость Дегтярева, который не поддался на давление улицы.