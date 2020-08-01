Москва, 1 августа, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Рост цен на яблоки почти на 30% нынешним летом зафиксирован Федеральной службой статистики (Росстатом).

Туркестанские яблоки. 1920

По данным службы, в июне текущего года средняя розничная цена на яблоки в России составляла 136 рублей за кг, при том, что в июне 2019 она была 105,3 рубля за кг, а в июне 2018 — 110,5 рубля за кг.

При этом, по информации главы Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, приводимой РБК, в оптовой торговле яблоки тоже подорожали примерно на 20% — до 60−65 рублей за кг и в их розничную цену также входят затраты на хранение данного вида пищевой продукции.

Кроме этого, уточняется, что причиной такого серьёзного подорожания является то, что отечественные производители потеряли часть урожая из-за заморозков, а импортные яблоки подорожали по причине девальвации российской национальной валюты.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что цены на свинину в России заметно выросли за неделю с 7 по 13 июля — на 0,5%.