Кострома, 1 августа, 2020, 12:16 — ИА Регнум. В Костромской области завершается процесс выдвижения и регистрации участников будущей избирательной кампании. На следующей неделе облизбирком должен принять решение о регистрации кандидатов в думу города и области. К этому же времени станет известен окончательный список претендентов на пост губернатора. Между тем, партии продолжают бороться за внимание избирателей.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

24 июля представители общественной организации «Народовластие» провели публичную акцию в поддержку кандидата от партии «Яблоко», который не смог собрать необходимые подписи «муниципального фильтра» для участия в губернаторских выборах. Активисты провели собрание на Октябрьской площади Костромы и пришли к зданию областной администрации, требуя общения с губернатором. Акция прошла без происшествий, глава региона к активистам не вышел.

Партия «Яблоко» 27 июля провела партийную конференцию, на которой выдвинула кандидатов в законодательные собрания города и области. В партийный список вошёл известный костромской политолог Николай Сорокин и общественница Наталья Цветкова.

Лидер костромских коммунистов Валерий Ижицкий смог собрать подписи избранных глав и депутатов муниципального уровня, и предоставил в облизбирком документы, необходимые для регистрации его кандидатом в губернаторы. Это стало главным достижением КПРФ на прошлой неделе. В публичном пространстве коммунисты традиционно продолжили критиковать власть. Основными темами для обсуждения стали новости о ремонте музыкального колледжа и передаче Костроме 30 троллейбусов из Москвы.

Коммунисты полагают, что радоваться передаче 30 троллейбусов, прослуживших на улицах столицы 15 лет, костромичам не стоит. По их мнению, комплектовать автопарк троллейбусов бывшими в употреблении машинами нецелесообразно.

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Кроме этого, на партийном ютуб-канале «Что делать?» вышел сюжет, в котором коммунисты обвиняют информационно-аналитическое управление региона в контроле костромских СМИ с целью формирования положительного образа губернатора и «Единой России».

Основной акцент в работе «Единой России» на прошедшей наделе был сделан на общении с избирателями. Партийцы продолжили поездки по области в рамках проекта «Социальный маршрут», главной целью которого является выявления наиболее насущных проблем жителей региона и решение их по мере возможности.

Представители «Справедливой России» на этой неделе в рамках общероссийской информационной акции «Борьба с бедностью: когда победим?» представили экспертный доклад. Ведущий пресс-конференции председатель Совета костромского отделения партии Александр Плюснин рассказал о ситуации на рынке труда в области и предложил способы борьбы с нищетой. По мнению эсеров, у страны есть несколько путей выхода из кризиса. Чтобы сократить разрыв доходов между богатыми и бедными, необходимо ввести государственный контроль на товары первой необходимости, прогрессивную шкалу налогообложения, расширить применение налога на роскошь и освободить от НДФЛ граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Аналогичные пресс-конференции прошли у эсеров по всей России.

Не обошлось без скандалов. В социальных сетях на прошлой неделе был опубликован материал, касающийся создателя партии «Социальной защиты», костромского политика Владимира Михайлова. На основании скриншотов якобы переписки Михайлова и политтехнолога утверждается, что политику было предложено организовать в Костроме массовый протест, подобный проходившему в Хабаровске. Ряд экспертов считает, что данный материл является фейковым и имеет цель дискредитации Михайлова в рамках избирательной кампании. Официального комментария по ситуации Михайлов не сделал, но на следующий день после публикации сообщения политик успешно сдал подписи в поддержку своего выдвижения кандидатом в областную думу.

Серьёзных нарушений в ходе выборной кампании избирательной комиссией Костромской области на прошлой неделе не отмечено.

В единый день голосования 13 сентября жителям Костромы и Костромской области предстоит выбрать губернатора, депутатов в областную и городскую думы. В большом ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления.