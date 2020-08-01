Элиста, 1 августа, 2020, 12:11 — ИА Регнум. 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Калмыкия, сообщили 1 августа в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

37 пациентов за сутки выздоровели. В тяжёлом состоянии остаются 11 человек, из них семь подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с конца марта в Калмыкии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 2659 человек, 1982 выздоровели. Скончались 38 пациентов.