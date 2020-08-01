Астрахань, 1 августа, 2020, 12:00 — ИА Регнум. 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Астраханской области за прошедшие сутки, данные опубликованы управлением пресс-службы и информации администрации губернатора области 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным министерства здравоохранения, на 1 августа в Астраханской области зарегистрировано 4 657 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией (+37 человек за минувшие сутки)», — говорится в сообщении.

Выписаны 3667 пациентов, у которых заражение ранее было подтверждено положительными результатами тестов. В инфекционных госпиталях для больных с COVID-19 остаются 640 человек.

Число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48. За последние сутки в статистику была включена смерть женщины 1953 года рождения, скончавшейся в июне. В течение десяти дней она лечилась сама, затем скорой была доставлена в больницу. КТ показал двустороннюю пневмонию с признаками коронавирусной инфекции. Пациентке проводилась интенсивная комбинированная терапия. 24 июня состояние женщины резко ухудшилось, насыщение крови кислородом снизилось до 65%, 25 июня она скончалась. В статистику смертности пациентов с COVID-19 женщину включили по результатам исследований и ПЦР-диагностики.