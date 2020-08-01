Смоленск, 1 августа, 2020, 11:51 — ИА Регнум. 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные опубликовал 1 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 70 человек, новых смертельных исходов не зарегистрировано.

Всего с конца марта в Смоленской области положительные результаты тесты на коронавирус подтверждены у 5680 человек, из них выздоровели уже 4172 человека. Скончался за весь период пандемии 101 пациент с коронавирусом.