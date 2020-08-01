Тегеран, 1 августа, 2020, 09:53 — ИА Регнум. 31 июля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи поздравил всех верующих и последователей авраамических религий во всем мире с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дарья Драй ИА REGNUM Ислам

Аятолла Хаменеи обратился к иранскому мусульманскому народу по знаменательному случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам. Его выступление транслировалось в прямом эфире на многочисленных иранских государственных теле-и радиоканалах.

Описывая значение жертвоприношений, совершенных святыми пророками, особенно Авраамом, который принёс жертву Всевышнему, он отметил, что месяц Зуль хиджа является священным периодом, который содержит в себе много религиозно значимых событий.

Говоря о вспышке коронавируса как о бедственном положении, которое поразило весь мир, он высоко оценил усилия медицинского персонала по борьбе с пандемией и отметил, что страна блестяще справилась с этой вспышкой.

Он призвал всех верующих продолжать свои усилия по оказанию помощи нуждающимся семьям, соблюдая при этом все необходимые медицинские протоколы.