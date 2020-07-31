Краснодар, 1 августа, 2020, 01:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае до шести человек увеличилось число пострадавших при пожаре и взрыве на автогазозаправочной (АГЗС) станции в Динском районе. Об этом 1 августа сообщили в МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Ранее на странице краевого управления ведомства в социальной сети Instagram сообщалось о том, что по предварительной информации при пожаре на АГЗС в станице Васюринская, на 26 километре автодороги «Краснодар-Кропоткин», пострадали четыре человека, все они были доставлены в центральную районную больницу. В результате пожара и взрыва также были повреждены два автомобиля.

Всего в ликвидации пожара участвовали 44 человека и 14 единиц техники. Для борьбы с огнём было подано три ствола «Дельта».

По факту хлопка газа проводятся проверки. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с газозаправочным оборудованием одного из водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, возникший на АГЗС в Динском районе Краснодарского края, был полностью ликвидирован. По предварительной информации пострадали три человека.