Хартум, 1 августа, 2020, 00:50 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли в результате дорожной аварии в штате Гезира в центральной части Судана, сообщает пресс-служба суданской полиции.

Mohammed Wd Muna Судан

«Инцидент произошел в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом», — говорится в заявлении.

Полицейские утверждают, что виновником аварии был водитель грузовика, который не соблюдал скоростной режим. В результате ДТП погибли 13 человек, еще 51 получил различные травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля грузовик столкнулся с пассажирским автобусом в Мали. В результате аварии погибли 19 человек, еще семеро получили тяжелые травмы.