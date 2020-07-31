Мюнхен, Германия, 1 августа, 2020, 01:33 — ИА Регнум. Ассоциация баварской экономики (VBW) заявила, что проект механизма регулирования углеродных границ (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM), разработка которого предусмотрена «Зеленым соглашением» ЕС (EU Green Deal), встретит огромные препятствия в процессе реализации и повлечёт за собой значительные коммерческие риски.

Vbw-bayern.de Бертрам Броссардт

Такое мнение VBW опубликовала 31 июля 2020 года на своём официальном сайте.

« На фоне спада мировой торговли, связанного с коронавирусом, мы не можем допустить каких-либо торговых конфликтов », — заявил исполнительный директор VBW Бертрам Броссардт.

VBW выступает против отказа от испытанных и проверенных инструментов защиты от утечек углерода, прежде чем может быть гарантирована правильная и экономически эффективная реализация CBAM.

« Пока что нет убедительной концепции того, как механизм регулирования границ мог бы заменить бесплатное распределение квот и компенсацию цен на электроэнергию, по крайней мере, в равной степени, без существенной угрозы для конкурентоспособности европейской промышленности », — заявил Броссардт.

В связи с этим VBW считает, что необходимо срочно разработать альтернативные стратегии и меры. В частности, уже существующая ETS (система торговли выбросами ЕС) должна оставаться основным инструментом для достижения международных климатических целей.

Броссард предупреждает, что климат не сможет быть защищен, если европейская промышленность «переместится» в страны с более низким уровнем защиты климата. Он считает, что сейчас важнее поддерживать местную промышленность в разработке экологически чистых технологий, так как они необходимы для глобальной защиты климата и становятся наиболее актуальной сферой деятельности для европейских компаний.

Напомним, что по инициативе Еврокомиссия с 23 июля 2020 года началось общественное обсуждение предлагаемого механизма регулирования углеродных границ ЕС, которое продлится до 28 октября. Производители практически во всех промышленных секторах и их торговые ассоциации будут оценивать потенциальное влияние CBAM на производство товаров, которые они продают в Европе.

Европейские дискуссии о введении CBAM находятся на перекрестке двух приоритетных областей регулирования. С одной стороны, инициатива CBAM является частью «Зеленого соглашения», которое теперь стало основной движущей силой плана восстановления ЕС в ответ на последствия пандемии COVID-19, а с другой, CBAM соответствует стратегической промышленной цели ЕС по «выравниванию возможностей» между компаниями в ЕС и конкурирующими с ними компаниями других стран. Идея «равных возможностей» находит дополнительную поддержку в недавнем объявлении Европейской комиссии о проверке прямых иностранных инвестиций и иностранных субсидий.

Предложенная Еврокомиссией цель по достижению климатической нейтральности до 2050 года укрепила позиции тех, кто выступает за необходимость принятия CBAM. Сторонники CBAM утверждают, что он обеспечит одинаковый доступ ко всем товарам, потребляемым в ЕС и ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), будь то импортированным или произведенным внутри страны, и также подтолкнет другие страны мира к декарбонизации.

В соответствии с этой целью в своем заявлении о европейском «Зеленом соглашении» в декабре 2019 года Европейская комиссия объявила, что

« в случае сохранения различий целей декарбонизации во всем мире, и поскольку ЕС наращивает свои усилия в достижении климатически нейтральной экономики, Комиссия предложит механизм регулирования допустимых границы выбросов углерода для отдельных отраслей промышленности, чтобы снизить риск утечки углерода. Таким образом, цены на импорт будут более точно отражать содержание углерода в поставляемой продукции ».

Предлагаемый механизм регулирования должен соответствовать правилам Всемирной торговой организации и другим международным обязательствам ЕС.

Спустя полгода после объявления Европейской комиссией о своём «Зеленом соглашении», во время пандемии, ЕС и многие его государства-члены, по-видимому, твердо решили принять CBAM. Действительно, тот факт, что CBAM находится на перекрестке «Зеленого соглашения» и стратегии ЕС о «равных условиях», убедительно свидетельствует о том, что Комиссия, а затем Европейский парламент и Европейский совет будут стремительно продвигаться в этом направлении. Европейский парламент уже работает над собственной инициативой, и ожидается, что Европейская комиссия официально представит проекты законов парламенту и совету в 2021 году.

В принципе, CBAM может охватывать все сектора, на которые распространяется ETS. Однако на данном этапе мыcли Еврокомиссии, похоже, изначально сводятся к тому, что CBAM будет охватывать только металлургическую и цементную промышленности. Производство стали и цементных изделий является энергоемким, к тому же их транспортировка также зачастую является энергоемкой. Это может быть причиной того, что Комиссия может рассматривать эти продукты как особенно подходящие для CBAM, и выбрать их для пробного запуска CBAM с последующим тиражированием механизма регулирования углеродоёмкости на другие продукты. Это, конечно, зависит от результатов консультаций и других общественных обсуждений в ближайшие месяцы.

В ходе общественного обсуждения CBAM ставятся вопросы, ответы на которые повлияют на всемирный торговый баланс и экономику всех стран мира, торгующих с ЕС. Вот наиболее острые из них: