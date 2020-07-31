Хабаровск, 1 августа, 2020, 00:10 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей. Соответствующее заявление Дегтярев сделал в эфире телеканала «Губерния».

Khabkrai.ru Михаил Дегтярев

Дегтярев заявил, что дом, который показан в ролике блогера Навального, действительно существует, но эта недвижимость принадлежит не ему, а его родителям, которые, по словам Дегтярева, для строительства этого дома продали всё накопленное за жизнь имущество.

Что касается накоплений родителей, то они, по словам временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, долгое время работали за рубежом.

Кроме того, Дегтярев подчеркнул, что те оценки стоимости недвижимости, которые дает Навальный, не соответствуют действительности.

Напомним, что Дегтярев стал временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края после того, как его коллегу по партии Сергея Фургала, выигравшего выборы губернатора края в 2018 году, задержали по обвинению в убийствах бизнесменов.