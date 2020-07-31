Рост нефтяных цен всё ещё сдерживает коронавирус — PVM
Лондон, 31 июля, 2020, 22:58 — ИА Регнум. По мнению аналитиков PVM, в ближайшей перспективе рост цен на нефть останется сильно ограниченным из-за продолжающейся пандемии коронавируса, 31 июля сообщает агентство Reuters.
Добыча нефти
«Потенциал роста будет оставаться дефицитным до тех пор, пока сохраняется воздействие COVID-19», — уверен стратег PVM Стивен Бреннок.
Несколько сессий подряд октябрьские фьючерсы Brent держатся в диапазоне $42 — $44 за баррель, однако перспектив подъёма к $45 и выше пока не видно.
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