Киев, 31 июля, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подозревает 28 из 33 граждан России, задержанных 29 июля в Белоруссии, в «терроризме» как участников войны в Донбассе. Украинская сторона намерена просить Минск выдать 28 российских граждан. Об этом сегодня, 31 июля, сообщает офис генерального прокурора Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«28 лицам, из которых девять граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (статья 258−3 УК Украины)», — сказано в заявлении офиса генерального прокурора Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России был задержаны сотрудниками КГБ Белоруссии в пансионате под Минском. Их назвали бойцами «ЧВК Вагнера», которого никогда не существовало, и обвинили в подготовке дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов.

Правоохранительные органы Белоруссии также сообщили, что на территории страны якобы находятся еще 170 российских наемников, сейчас идет их поиск.

Против российских граждан было возбуждено уголовное дело.

В Минске продемонстрировали, что намерены расследовать инцидент совместно с Киевом.

Российская сторона в жесткой форме заявила, что считает всех задержанных гражданами РФ, независимо от их второго гражданства, и крайне негативно отнесется к тому, что российские граждане могут быть выданы третьей стороне.

Также посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что обвинения против российских граждан выдвинуты абсурдные, нет никаких доказательств их вины и нет никакого состава преступления. Москва требует выдачи задержанных граждан России.